İnternet gazetecilerinde yeni dönem

Adana, Mersin, Osmaniye, Niğde ve Hatay illerinde örgütlü, kısa adı ÇİGDER olan Çukurova İnternet Gazetecileri Derneği bir dönem daha görev yapacak olan yeni yönetim ve denetim kurullarını seçti.

Genel kurulda, yeni seçilen yönetim kuruluna sunulmak üzere, "İnternet Basınını Özendirme Yarışması"nın hayata geçirilmesi" yönünde bir de tavsiye kararı alındı.

Dernek Başkanı Azmi Ertan açılış konuşmasında, internet basınının tartışılmaz etkisi bütün dünyada bilinmesine rağmen, yerel ölçekte kendilerini yok sayan zihniyetin çağdaşlıktan uzak bir görüntü verdiğini ifade etti. Ertan, "Bakıyorsunuz bugün Adana'da tirajı en yüksek olan bir günlük yazılı basının bayi satışı 300500 arasında. En küçük bir internet gazetesinin okunma sayısı ise onbinler seviyesinde. Bu tablo net biçimde ortada iken belediyelerin desteği ters orantıda. Yazılı basın, Adana başta olmak üzere hemen her komşu kent belediyeleri tarafından küçümsenmeyecek rakamlarla hem de aylık periyodlarla desteklenirken, internet basınını sadece 'bülten hamalı' olarak görülmesini kabul etmeyeceğiz. Artık yeter. Bundan sonra hiç bir makam sahibinin İnternet gazetecilerini, 'biz haber göndeririz onlar nasıl olsa yayınlar' mantığı ile hareket etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Konuşmalardan sonra 'İnternet Basınına Katkı Sağlayan Gazetecilere 'onur belgesi' takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.