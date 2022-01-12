Adana’da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan fırıncı ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Barışa Mahallesi 50175 Sokak'taki fırında meydana geldi. İddiaya göre, fırıncılık yapan Mücahit Toroman sabah saatlerinde iş yerine geldi. Saat 08.30 gibi Toroman çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Toroman yere yığılırken, tabancayı kullanan şahıs geldiği otomobil ile olay yerinden kaçtı. Toroman ise yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Toroman’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, tabancayı kullanan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Bu arada, Mücahit Toroman’ın evine de bugün tabancayla ateş edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.