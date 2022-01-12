Rüzgar ve yağmur çam ağacını kökünden söktü Adana’da kökünden sökülen ağaç yola devrilince trafiğin kapanmasına neden oldu

Adana’da aşırı rüzgar ve yağmur nedeniyle parktaki çam ağacı kökünden sökülerek yola devrildi.

Seyhan ilçesine yaklaşık 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabaha karşı Karacaoğlan Parkındaki bir çam ağacı da yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülerek yola devrildi. Nusret Fişek Caddesi trafiğe kapandı. Ağacın trafiğin yoğun olmadığı bir dönemde yola devrilmesi muhtemel kazanın önüne geçilmesine neden oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri çam ağacını yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucunda yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

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