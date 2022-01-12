Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA) ADANA'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı sonrası 6 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Demir kapıları özel harekat polislerince koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-01-12 09:57:41



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