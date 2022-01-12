Adana’da yağmur çiftçiyi sevindirdi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgede 3 gündür süren yağmurun ürünlere can suyu olduğunu söyledi.

Başkan Doğan, 3 gündür yağan yağmurun sel ve su baskınına neden olmadan yağdığını ifade ederek, "Şuan tarlalar buğday ve arpa ekili. Çok yağmur yağması buğdaya zarar verir. Her şeyin aşırısı zarardır. Ancak toprak suya açtı. Yağmurun yağması iyi oldu. Bir kaç gün daha şiddetli devam ederse sıkıntı olur” diye konuştu.

Narenciye hasadının devam ettiğini ve narenciye ürünlerine yağmurun zarar vermediğini belirten Doğan, “Şuan ovada narenciye hasadı sürüyor ancak narenciye ürünlerinin şuan suyla işi yok. Bazı çukur tarlalar sular altında kalmış durumda. Onlarında hasar tespiti yapılacak. Eğer yağmur aşırı yağarsa geçmiş yıllarda olduğu gibi sıkıntılar yaşayabiliriz” dedi.

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