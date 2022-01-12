Bu renkler bağışıklık sisteminizi destekliyor Akgül: “Renkli sebze ve meyvelere daha çok yer açarak pek çok sağlık sorunu ile baş edebiliriz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu renkler bağışıklık sisteminizi destekliyor Akgül: “Renkli sebze ve meyvelere daha çok yer açarak pek çok sağlık sorunu ile baş edebiliriz”

İHA

Bu renkler bağışıklık sisteminizi destekliyor Akgül: “Renkli sebze ve meyvelere daha çok yer açarak pek çok sağlık sorunu ile baş edebiliriz”

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, renkli sebze ve meyvelere daha çok yer açarak birçok sağlık sorunu ile baş edilebilineceğini söyledi.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, güçlü bağışıklık sistemine giden yolun sağlıklı beslenmeden geçtiğine dikkat çekerek, “Sofralarımızda renkli sebze ve meyvelere daha çok yer açarak, öğünlerimizi kırmızı, yeşil, sarı, turuncu, beyaz ve kahverengi besinlerle zenginleştirerek pek çok sağlık sorunu ile daha kolay baş edebiliriz” diye konuştu.

Kırmızı renkli besinler, kansere karşı koruyucu
Kırmızı renkli meyve ve sebzelerin, likopen, antosiyanin ve kuarsetin içerdiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, “Likopen; meme, cilt ve prostat, kalın bağırsak kanseri ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki gösterirken antosiyaninler de beyin fonksiyonlarının korunmasının yanı sıra kalp ve kanser hastalığına karşı koruyucu görev yapıyor. Kuarsetinin de enfeksiyon riskini azaltırken fiziksel ve zihinsel performansın artırılmasına destek oluyor. Elma, pancar, kırmızı biber, kan portakalı, kiraz, kızılcık, goji berry, kırmızı soğan, kırmızı üzüm, nar, kırmızı turp, çilek, domates ve karpuz, kırmızı hindiba sofralarımızın kırmızı renkli besinleri olarak öne çıkıyor” dedi.

Turuncular, vitamin deposu
Turunçgillerin, tatlı patates, zerdeçal, kış kabağı, kavun, havuç, şeftali ve mango, beta karoten ve biyoflavonoid yönünden zengin içeriğe sahip olduğunun altını çizen Akgül, şunları söyledi:
“Beta karotenin A vitaminine dönüşerek daha iyi görmeyi destekler ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca beta karoten, üreme ve kemik sağlığını olumlu etkiler. Yağda çözünebilir olduğu için yağ içeren besinlerle tüketimi önerilir. Biyoflavonoidler ise suda çözünebilen ve C vitamini içeren besinlerde bolca bulunur. Kalp hastalıkları ve kansere karşı koruyucudur. Kemik ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu renkteki besinler cildi güzelleştirir. Yeşil renkli sebze ve meyveler, sağlığımız üzerine olumlu etkilerini en çok konuştuğumuz besinlerin başında geliyor. Pazı, maruz, pancar, tere, roka, ıspanak ve karahindiba gibi yeşil yapraklı olanların yanı sıra yeşil elma, avokado, yeşil biber, yeşil zeytin, armut, kuşkonmaz, yeşil kabak, kereviz, brokoli, Brüksel lahanası, salatalık de öğünlerin yeşil renkleriyle sağlığı sofraya taşır. Yeşil besinler, kateşin, sülforafan, fitosterol, epigallokate ve pek çok fenolik bileşik içeriyor. Bu bileşikler de kansere ve enflamasyona karşı koruyucu, hücre sağlığının korunmasına yardımcı, kalpdamar sağlığına katkı yapıcı yönleriyle öne çıkıyor. Ayrıca sofralarımızdaki yeşil renk, cildin de en büyük destekleyicisi.”

Sarı renkle gelen sağlık
Muz, sarı elma, zencefil kökü, limon, ananas, patates, mısır, sarı biber, armut ve zerdaçalın lutein, zeaksantin içerikleriyle kansere ve enflamasyona karşı koruyucu, hücre sağlığını destekleyici, kalpdamar sisteminin dostu bir yapısı olduğunu ifade eden Pakize Gizem Akgül, “Ayrıca sarı renkli yiyecekler zihni kuvvetlendiriyor, görmeyi güçlendiriyor ve cilt sağlığını destekliyor. Mor renkli yiyeceklerin faydaları deyince akla ilk gelen, bu besinlerin yaşlanma karşıtı oldukları, bilişsel gücü destekledikleri, kan şekerini dengeledikleri ve kalbi korudukları oluyor. İçeriklerindeki antosiyanidin, prosiyanidinler, resveratrol ve hydroksistilbenes sayesinde aynı zamanda bu besinler kansere ve enflamasyona karşı koruyucu özellik gösterir. Bu renkteki en faydalı yiyeceklere örnek; yaban mersini, kara lahana, patlıcan, siyah incir, siyah zeytin, erik, üzüm, kuru koyu renk meyveler ve şalgam olabilir” ifadelerini kullandı.

Sarımsak, beyaz renkli besinlerin önde geleni
Tek başına tüketilmese de yemeklerin hem tadını hem de besleyiciliğini artıran beyaz ve kahverengi yiyeceklerin de unutulmaması gerektiğini anlatan Pakize Gizem Akgül, şöyle devam etti:
“Hindistan ceviz, çay, tahıllar, tahin, mantarlar, baklagiller, sert kabuklu meyveler, tohumlar, sarımsak, kahve, kakao, soğan ve karnabahar, soframızın kahverengi ve beyaz besinlerini oluşturuyor. Bu besinler allisin, lignanlar, sesamin, tanenler gibi pek çok önemli bileşiği içeriyor. Burada sarımsak, allisin bileşiği ile antibakteriyel etki gösteriyor, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliğinde düşürücü etki yapabiliyor. Sarımsağı ezerek tüketmek içindeki bileşiklerden daha fazla yararlanmayı sağlıyor. Ayrıca soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu. İçerdiği kükürtlü bileşiklerden dolayı kokusu çok sevilmese de özellikle kış mevsiminde havalarda yemeklerinize, salatalarınıza, yoğurtlarınıza bir diş sarımsak ekleyerek daha sağlıklı olabilirsiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de kurşunlandı 
YEREL HABERLER Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de ...
Ceyhan'da 34 çıkma otomobil motoru ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceyhan'da 34 çıkma otomobil motoru ele geçirildi
Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Adana’da yağmur çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Adana’da yağmur çiftçiyi sevindirdi
Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı; 'Şakalaşıyorduk' dedi
YEREL HABERLER Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı; 'Şakalaşıyorduk' ...
Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı
YEREL HABERLER Bıçakla şaka yapan arkadaşını kalbinden bıçakladı
Rüzgar ve yağmur çam ağacını kökünden söktü Adana’da kökünden sökülen ağaç yola devrilince trafiğin kapanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Rüzgar ve yağmur çam ağacını kökünden söktü Adana’da ...
Silahlı saldırıya uğrayan fırıncı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan fırıncı ağır yaralandı
Midibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Midibüs alev alev yandı
İnternet gazetecilerinde yeni dönem
YEREL HABERLER İnternet gazetecilerinde yeni dönem
Hırsızlara şafak operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Hırsızlara şafak operasyonu: 6 gözaltı
Adana'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Adana'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı
Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
YEREL HABERLER Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
Minibüsün çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı kişi öldü
Minibüsün çarptığı kişi öldü
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı kişi öldü
Adana'da panelvanın çarptığı yaya öldü
YEREL HABERLER Adana'da panelvanın çarptığı yaya öldü
Apartmanın bahçesinden motosiklet çalan hırsızlar kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Apartmanın bahçesinden motosiklet çalan hırsızlar ...
'Dur' ihtarına uymadı, polis otosuna çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, polis otosuna çarpıp kaçtı
"Dur" ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER "Dur" ihtarına uymadı, polis aracına çarpıp kaçtı
Adana'da tarım arazileri su altında kaldı
YEREL HABERLER Adana'da tarım arazileri su altında kaldı
Sunar şirketlerine "Sıfır Atık" belgesi Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ belgesi verildi.
YEREL HABERLER Sunar şirketlerine "Sıfır Atık" belgesi Sunar ...
Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan Suriyelilerin bıçaklı yürüyüşüne 20 sınır dışı
YEREL HABERLER Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan Suriyelilerin ...
Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan Suriyelilerin bıçaklı yürüyüşüne 20 sınır dışı
YEREL HABERLER Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan Suriyelilerin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.