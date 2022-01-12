Ceyhan'da 34 çıkma otomobil motoru ele geçirildi

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir depoda 34 adet çıkma otomobil motoru ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İnönü Mahallesinde bulunan S.Ç. isimli bir şahsa ait depoda, daha önce yapılan istihbari çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda, adli makamlardan alınan karara istinaden Gümrük Muhafaza personeli ile birlikte arama yapıldı. Aramada, yurt dışından kaçak yollarla getirilen piyasa değeri 350 bin lira olan 34 adet çıkma otomobil motoru ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç. gözaltına alındı.

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