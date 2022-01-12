TSYD'den DHA´ya 2 ödül



ADANA, (DHA)TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği 'Maraton Basın Başarı Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi. Demirören Haber Ajansı'ndan Anıl Atar 'haber' dalında, Eser Pazarbaşı ise 'görüntü' dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ortak düzenlediği 'Maraton Basın Başarı Ödülleri'nin bu yılki sonuçları belli oldu. DHA Bölge Müdürü ve TSYD Üyesi Bekir Karakoca'nın başkanlığını yaptığı jüri; Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri ve Gençlik Merkezleri Müdürü Yuşa Davarcı, TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Eren Bozkurt, TSYD Üyesi Murat Kibritoğlu ile TSYD Üyesi Ahmet Kırmızıdal'dan oluştu.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı olan anlamlı bir günde yapılan maratonun geniş katılımla düzenlendiğini ve başarılı bir organizasyonla sonuçlandığını söyledi. Çakın, eserlerin değerlendirmesinde titizlikle çalışan jüri üyelerine emekleri için teşekkür etti. Birçok gazetecinin başarı ödülü aldığı organizasyonda; Demirören Haber Ajansı'ndan Anıl Atar 'haber' dalında, Eser Pazarbaşı ise 'görüntü' dalında ödüle layık görüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2022-01-12 11:29:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.