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Yoğun bakım hemşireliği kursu tamamlandı 22 hemşir ve hemşireye sertifikaları verildi

İHA

Yoğun bakım hemşireliği kursu tamamlandı 22 hemşir ve hemşireye sertifikaları verildi

Sağlık Bakanlığı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucu Yoğun Bakım Hemşireliği Kursunu başarıyla tamamlayan toplam 22 hemşir ve hemşireye sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen hemşir ve hemşireler Sağlık Bakanlığı tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama Merkezi olarak tescillenmiş olan Balcalı Hastanesinde kurs aldı. Kurs süresince teorik eğitimlerin yanı sıra yoğun bakım ünitelerinde rehber hemşireler eşliğinde uygulamalı eğitimler yapıldı.
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz’ün yanı sıra Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Nöroloji Anabilim Dalları, Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ve alanında uzman olan hemşirelerden oluşan eğitmenlerle yürütüldü.
Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, Türkiye’nin çeşitli illerinden kursa katılan tüm kursiyerleri tebrik etti. Gündüz, Sağlık Bakanlığı ile ortak yapılan kurs sonrasında kursiyerlerin aldıkları eğitimle hizmet verdikleri merkezlerde çok daha donanımlı hale geleceklerinin altını çizdi. Gündüz, bu sertifikanın ilerde de kursiyerler için önemli bir referans niteliği taşıdığına da dikkat çekti.
Yapılan konuşmaların ardın başta Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz olmak üzere başhekim yardımcıları ile diğer yetkililer kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

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