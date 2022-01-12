Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 2 - Galatasaray: 0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nda Adana İdman Yurdu, evinde Galatasaray’ı 20 mağlup etti.

Muharrem Gülergin Stadı’nda yağmur altında oynanan karşılaşmada 25. dakikada Marlene’nin attığı gol ile 10 öne geçen Adana İdman Yurdu, oyun üstünlüğünü ele aldı. Ev sahibi ekip, maçın 37. dakikasında Müzeyyen’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile sonuçlandı. Müsabakada başka gol olmadı ve Adana İdman Yurdu karşılaşmadan 20 galip ayrıldı. Maç sonunda Adana İdman Yurdu, oyuncuları yönetim ve teknik heyet yağmura rağmen galibiyeti kutladı.

İlk dört maçını kazanan Adana İdman Yurdu, 5. galibiyetini alarak zirveye yerleşti. Galatasaray ise 7 puanla 6. sırada yer aldı.



Stat: Muharrem Gülergin

Hakemler: Kemal Savaş xxx, Necmi Akıncı xxx, Mevlüt Bozok xxx

Adana İdman Yurdu: Angelina xxx, Maureen xxx, Musolo xxx, Marlene xx (Şefika dk. 65 xx), Vivianne xxx, Reine xxx, Başak xxx, Yekta xxx (Gülsüm dk. 82 x), İrem xxx Müzeyyen xxx, Hande xx (Seda dk.76 x)

Yedekler :Tuğba, Tuana, Tülin, Işıl, Selma

Teknik Direktör: Meryem Özyumşak

Galatasaray: Suda Nur xx, Telles xx, Daniel x, Yaren xx, Buse xx, Andilo x, İsmigül xx, Elif xx, Elanur xx, Serpil xx, Mohamed xx

Yedekler: Büşra, Evin, Gözde, Zeynap, İlayda, Gülhanım, Fadime

Teknik Direktör: Nurcan Çelik

Goller: Marlene (dk 25), Müzeyyen (dk. 37)

Sarı kartlar: Marlene, İrem (Adana İdman Yurdu), Telles, İsmigül, Elif (Galatasaray)

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