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Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı

DHA

Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı


Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA) ADANA'da mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, polisin 8 kilometrelik takibi sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada, bagaj ve arka koltuk kısımlarında motor parçaları bulunurken, parçaların çalıntı olma ihtimali üzerine sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.
Saat 03.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde devriye gezen mahalle bekçileri, dörtlü flaşörleri açık halde hızlı bir şekilde ilerleyen 34 AR 7612 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsünün 'dur' ihtarına uymaması üzerine mahalle bekçileri durumu telsiz anonsuyla bildirdi. Çatalan Caddesi'nden Kozan Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, kendisini takibe alan polis ekiplerinin ihtarlarına uymayıp kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık 8 kilometre süren takibin ardından otomobil sürücüsü, merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yolu kapatan polis ekiplerince yakalandı. Otomobilden indirilerek kelepçelenen sürücüsü ve arkadaşı, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj ve arka koltukta araç motoru parçaları bulundu. Motor parçaların çalıntı olma ihtimali üzerinde duran polis, 2 şüpheliyi ve otomobili detaylı incelemek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-01-13 07:27:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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