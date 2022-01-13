Adana'da 4 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi

Adana’da 3 adrese eş zamanlı yapılan baskında 4 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Barbaros ile Yeşilyurt Mahallesindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilogram tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda biri Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.