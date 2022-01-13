Aknen mi var derdin var... Akne, sadece ergenlerin değil ileri yaşın da sorunu Uzman Dermotolog Dr. Emin Gündüz, aknelere karşı uzman kontrolünde yapılacak tedavinin önemini vurgulayarak, aksi takdirde kişinin yüzünde ömür boyu kalabilecek derin izler oluşabileceğini belirtti

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Uzman Dermotolog Dr. Emin Gündüz, çoğunlukla ergen sorunu olan ancak, ilerleyen yaşlarda da çeşitli nedenlere bağlı olarak görülen aknelerin, sosyal yaşamı olumsuz etkilediği gibi uzman yardımıyla bilinçli bir tedavi uygulanmadığında, kişinin yüzünde ömür boyu taşımak zorunda kalacağı izler bırakabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Uz. Dr. Emin Gündüz, ergenlik sivilcesinin deride artan yağ salgısına bağlı olarak oluşan bezlerin iltihaplanması olduğunu, daha çok 14 ile 16 yaş grubunda ve sıklıkla erkeklerde, 25 yaş sonrası görülen geç aknelerin ise kadınlarda daha sık rastlandığını ifade etti.

Ergenlik döneminde oluşan aknelerin çözümünün tamamen mümkün olmadığını ancak, uzman yardımıyla yapılacak tedavi ve beslenme alışkanlıklarına özen göstermek suretiyle şiddetinin azaltılabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Emin Gündüz, şu uyarılarda bulundu:

“Akne oluşumunda genetik faktörlerin de etkisi vardır. Kişinin anne ve babasında olmasa da önceki kuşaklarda varsa yine genetik özelliklerinden söz edilebilir. Bir diğer faktör çevre ve beslenme alışkanlıklarıdır. Günümüzde fast food tarzı beslenme, yağda kızartılmış ve yağ içeriği fazla olan yiyecekler, önemli bir tetikleyici unsurdur. Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de akne oluşumunu etkileyen bir başka faktördür.”

Yeterli meyve, sebze ve balık tüketiminin aknenin olumsuz etkilerini azaltacağına işaret eden Uz. Dr. Emre Gündüz, aknenin; ciltte yanma, ağrı, kanama, kaşıntı gibi fiziksel rahatsızlıklara neden olmasının yanı sıra kalıcı lekeler ile cilt yüzeyinde iz kalmasına yol açarak kişinin sosyal yaşantısını da olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Aknenin sadece ergenlik döneminde değil, ilerleyen yaşlarda da görüldüğünü vurgulayan Uz. Dr. Gündüz, “İleri yaşlardaki aknelerin pek çok sebebi olabiliyor. Androjen hormonlarının yüksek ve aşırı duyarlılığı, yani yağ bezi salgısında artış, kıl foliküli içindeki hücre sayısının artışı gibi nedenler bunlardan bazılarıdır. Kadınlarda adet öncesi ve doğum gibi hormonal değişimler ile güneşe aşırı maruz kalma gibi faktörlerin de akne oluşumunda etkisi vardır” dedi.

Tedavide kişideki sorunun derecesine göre bazı kozmetik ürünleri tedaviyi destekleyici gördüklerini belirten Uz. Dr. Emin Gündüz, yağ salgısını azaltan krem, jel ve losyonların akne şiddetini azaltmada etkili olabildiğini bildirdi.

Bunların yanı sıra hastanın durumuna göre A vitamini türevi kapsüller önerebildiklerini anlatan Uz. Dr. Emin Gündüz, “Komşunun aknesine falanca ürün iyi gelmiş diyerek bunlara başvurmak yapılabilecek en büyük hatadır. Akne tedavisi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır. Ayrıca, aknenin içini boşaltmak için yapılan yanlış sıkım, tırnakla yolma gibi alışkanlıklar da ciltte kalıcı leke ve iz bırakır. İleri yaşlardaki aknelerde ise kolejen üretiminin azalmasına bağlı olarak cildin kendini yenileme kabiliyeti yeterli olmadığından tedavi güçleşir” diye konuştu.

Uz. Dr. Emin Gündüz, aknelere karşı uzman kontrolünde yapılacak tedavinin önemini vurgulayarak, aksi takdirde kişinin yüzünde ömür boyu kalabilecek derin izler oluşabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.