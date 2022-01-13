Aknen mi var derdin var... Akne, sadece ergenlerin değil ileri yaşın da sorunu Uzman Dermotolog Dr. Emin Gündüz, aknelere karşı uzman kontrolünde yapılacak tedavinin önemini vurgulayarak, aksi takdirde kişinin yüzünde ömür boyu kalabilecek derin izler oluşabileceğini belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aknen mi var derdin var... Akne, sadece ergenlerin değil ileri yaşın da sorunu Uzman Dermotolog Dr. Emin Gündüz, aknelere karşı uzman kontrolünde yapılacak tedavinin önemini vurgulayarak, aksi takdirde kişinin yüzünde ömür boyu kalabilecek derin izler oluşabileceğini belirtti

İHA

Aknen mi var derdin var... Akne, sadece ergenlerin değil ileri yaşın da sorunu Uzman Dermotolog Dr. Emin Gündüz, aknelere karşı uzman kontrolünde yapılacak tedavinin önemini vurgulayarak, aksi takdirde kişinin yüzünde ömür boyu kalabilecek derin izler oluşabileceğini belirtti

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi Uzman Dermotolog Dr. Emin Gündüz, çoğunlukla ergen sorunu olan ancak, ilerleyen yaşlarda da çeşitli nedenlere bağlı olarak görülen aknelerin, sosyal yaşamı olumsuz etkilediği gibi uzman yardımıyla bilinçli bir tedavi uygulanmadığında, kişinin yüzünde ömür boyu taşımak zorunda kalacağı izler bırakabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Uz. Dr. Emin Gündüz, ergenlik sivilcesinin deride artan yağ salgısına bağlı olarak oluşan bezlerin iltihaplanması olduğunu, daha çok 14 ile 16 yaş grubunda ve sıklıkla erkeklerde, 25 yaş sonrası görülen geç aknelerin ise kadınlarda daha sık rastlandığını ifade etti.
Ergenlik döneminde oluşan aknelerin çözümünün tamamen mümkün olmadığını ancak, uzman yardımıyla yapılacak tedavi ve beslenme alışkanlıklarına özen göstermek suretiyle şiddetinin azaltılabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Emin Gündüz, şu uyarılarda bulundu:
“Akne oluşumunda genetik faktörlerin de etkisi vardır. Kişinin anne ve babasında olmasa da önceki kuşaklarda varsa yine genetik özelliklerinden söz edilebilir. Bir diğer faktör çevre ve beslenme alışkanlıklarıdır. Günümüzde fast food tarzı beslenme, yağda kızartılmış ve yağ içeriği fazla olan yiyecekler, önemli bir tetikleyici unsurdur. Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri de akne oluşumunu etkileyen bir başka faktördür.”
Yeterli meyve, sebze ve balık tüketiminin aknenin olumsuz etkilerini azaltacağına işaret eden Uz. Dr. Emre Gündüz, aknenin; ciltte yanma, ağrı, kanama, kaşıntı gibi fiziksel rahatsızlıklara neden olmasının yanı sıra kalıcı lekeler ile cilt yüzeyinde iz kalmasına yol açarak kişinin sosyal yaşantısını da olumsuz etkilediğine dikkati çekti.
Aknenin sadece ergenlik döneminde değil, ilerleyen yaşlarda da görüldüğünü vurgulayan Uz. Dr. Gündüz, “İleri yaşlardaki aknelerin pek çok sebebi olabiliyor. Androjen hormonlarının yüksek ve aşırı duyarlılığı, yani yağ bezi salgısında artış, kıl foliküli içindeki hücre sayısının artışı gibi nedenler bunlardan bazılarıdır. Kadınlarda adet öncesi ve doğum gibi hormonal değişimler ile güneşe aşırı maruz kalma gibi faktörlerin de akne oluşumunda etkisi vardır” dedi.
Tedavide kişideki sorunun derecesine göre bazı kozmetik ürünleri tedaviyi destekleyici gördüklerini belirten Uz. Dr. Emin Gündüz, yağ salgısını azaltan krem, jel ve losyonların akne şiddetini azaltmada etkili olabildiğini bildirdi.
Bunların yanı sıra hastanın durumuna göre A vitamini türevi kapsüller önerebildiklerini anlatan Uz. Dr. Emin Gündüz, “Komşunun aknesine falanca ürün iyi gelmiş diyerek bunlara başvurmak yapılabilecek en büyük hatadır. Akne tedavisi mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır. Ayrıca, aknenin içini boşaltmak için yapılan yanlış sıkım, tırnakla yolma gibi alışkanlıklar da ciltte kalıcı leke ve iz bırakır. İleri yaşlardaki aknelerde ise kolejen üretiminin azalmasına bağlı olarak cildin kendini yenileme kabiliyeti yeterli olmadığından tedavi güçleşir” diye konuştu.
Uz. Dr. Emin Gündüz, aknelere karşı uzman kontrolünde yapılacak tedavinin önemini vurgulayarak, aksi takdirde kişinin yüzünde ömür boyu kalabilecek derin izler oluşabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı televizyonu evine götürdüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Çaldığı televizyonu evine götürdüğü anlar kamerada
"Kene" operasyonunda Adana’da 16 gözaltı kararı
YEREL HABERLER "Kene" operasyonunda Adana’da 16 gözaltı kararı
Trafik kazasında ayağından da işinden de oldu, 45 bin lira tazminat alabildi Cep telefonuyla konuşup, karşıdan karşıya geçerken araba çarpan gencin hayatı karardı Fatih Duygucu: “İş bulamıyorum, çok mağdurum”
YEREL HABERLER Trafik kazasında ayağından da işinden de oldu, 45 bin ...
Adana'da 9 hırsız şüphelisi adliyeye sevk edildi 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen 9 zanlıdan birinin televizyon çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Adana'da 9 hırsız şüphelisi adliyeye sevk edildi 10 ...
Adana'da 4 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 4 milyon 100 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak Adana’nın Karaisalı, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçelerinde süt verimi daha yüksek olan Kilis keçisinin yaygınlaştırılmasına ağırlık verilecek Dağıtımı yapılan tekeler vasıtasıyla 850 ile 1100 arası keçinin doğal yoldan tohumlanması sağlanacak ve bu keçilerden de 950 ile 1100 arası Kilis ırkı oğlak elde edilecek
YEREL HABERLER Kırsalda Kilis keçisi yaygınlaşacak Adana’nın ...
Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı
Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı
Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadı, 8 kilometre kaçabildi: 2 gözaltı
Adana'da sağanak; tarım arazileri su altında kaldı
YEREL HABERLER Adana'da sağanak; tarım arazileri su altında kaldı
İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem oldu MHP Grup Sözcüsü Cemal Demirdağ: “Buradan İmamoğlulu vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sizin seçip belediye başkanı yaptığınız Kasım Bey, sizi Adana’da hiçbir şekilde sizi temsil etmiyor"
YEREL HABERLER İmamoğlu Belediye Başkanı Karaköse yine gündem ...
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: 2 - Galatasaray: 0
YEREL HABERLER Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Adana İdman Yurdu: ...
Silahlı saldırıya uğrayan fırıncı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan fırıncı hayatını kaybetti
Mevsimlik tarım işçilerinin yaraları sarılıyor Tarlalarda çadırları yağıştan etkilenen mevsimlik tarım işçilerine Adana Büyükşehir Belediyesi destek oldu
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin yaraları ...
Yağışlardan zarar görenlere yardım
YEREL HABERLER Yağışlardan zarar görenlere yardım
Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı
YEREL HABERLER Kızılay, yağmurdan zarar gören vatandaşları unutmadı
Yoğun bakım hemşireliği kursu tamamlandı 22 hemşir ve hemşireye sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Yoğun bakım hemşireliği kursu tamamlandı 22 hemşir ve ...
TSYD'den DHA´ya 2 ödül
YEREL HABERLER TSYD'den DHA´ya 2 ödül
AOSB’de MESEM İrtibat Bürosu açıldı
YEREL HABERLER AOSB’de MESEM İrtibat Bürosu açıldı
TSYD’den İHA muhabirine ödül
YEREL HABERLER TSYD’den İHA muhabirine ödül
Diyarbakırlı çocukların ‘Piton döner’ mutluluğu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı çocukların ‘Piton döner’ mutluluğu
Terk edilmiş yasaklı pitbull cinsi köpeği eve getirdi, annesi polise ihbar etti
YEREL HABERLER Terk edilmiş yasaklı pitbull cinsi köpeği eve ...
Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de kurşunlandı 
YEREL HABERLER Fırıncı iş yerinde başından vuruldu, evi de ...
Ceyhan'da 34 çıkma otomobil motoru ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceyhan'da 34 çıkma otomobil motoru ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.