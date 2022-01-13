Kocaispir'den Siirt'teki köy okullarına kitap desteği

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Siirt'teki köy okullarına kitap desteğinde bulundu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı kitap desteği ile gönülleri fetheden Başkan Kocaispir, öğrencilere de bir mektup yazdı.

Yüreğir’de açtığı mini mahalle kütüphaneleri ve belediye ekiplerinin ilçede kapı kapı gezerek Yüreğirli çocuklara ulaştırdığı binlerce kitap desteği ile takdir toplayan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bu kez Siirt'teki köy okullarına kitap desteği sağladı.

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında kitap desteği nde bulunan Başkan Kocaispir, öğrencilere yazdığı mektubu da sosyal medya hesabından, “Ben öyle bilirim ki yaşamak; berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır” notuyla paylaştı.

Başkan Kocaispir öğrencilere yazdığı mektubunda, “Sevgili kardeşlerim, size bu satırları bir belediye başkanı olarak değil, bir abiniz olarak yazıyorum. Öncelikle hepinize Adana Yüreğir’den kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Siirt’te havaların soğuk olduğunu biliyorum. Umarım gönderdiğim hediyeler sizi sıcak tutmaya yardımcı olur. Kitap okuma konusunda da birbirinizle yarıştığınızı öğrendim. Bunu duyduğum için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Değerli yavrularım, sınıfınızda şu anda pek çok doktor, mimar, mühendis, avukat adayı var. Size inanıyor ve sonuna kadar güveniyorum.

Kardeşlerim, Adana’da bir Fatih abiniz olduğunu unutmayın. Mektubuma son verirken sizleri yetiştiren öğretmenlerinize ve ailelerinize selam eder, hepinizin gözlerinden öperim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.