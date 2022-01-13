Bu kanserden kaçmak mümkün Dr. Demir: “HPV, insanlar arasında cinsel yolla bulaşıyor”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, 100'den fazla farklı HPV türü bulunduğunu rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 75'inden fazlasının yüksek riskli HPV türleri olarak adlandırılan HPV16 ve HPV18 nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

Dünyada kadınlarda tespit edilen kanser türleri arasında 4'üncü sırada yer alan rahim ağzı kanserinin günümüzde önlenebilen bir hastalık halini aldığını ve erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebildiğini anlatan Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, “Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla bilgiler verdi.



Erken dönemde belirti vermeyebiliyor

Rahim ağzı kanserinin erken dönemde hiçbir sinyal vermeyebileceğini ifade eden Demir, “Ancak en yaygın şikayet konusu vajinal kanama olarak öne çıkıyor. Vajinal kanama adet dönemleri dışında, cinsel ilişkiden sonra ya da menopoz sonrası dönemde de görülebiliyor. Özelikle ilişki sonrası vajinal kanama yaşanmasının mutlaka dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Bunun dışında vajende doluluk veya kitle hissi, vajinal akıntılar ve cinsel ilişki esnasında ağrı da sık görülen belirtiler arasında yer alıyor” diye konuştu.



Aşı kanserden koruyor

Rahim ağzında gelişen hücre değişikliklerinin en önemli sebebinin HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonları olduğunu ve vakaların yaklaşık yüzde 99'unda bulunduğunu söyleyen Dr. Demir, “Bu virüs ise insanlar arasında cinsel yolla bulaşıyor. Birçoğu düşük riskli olarak kabul edilen ve kansere neden olmayan 100'den fazla farklı HPV türü bulunuyor. Ancak rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 75'inden fazlası, çoğunlukla yüksek riskli HPV türleri olarak adlandırılan HPV16 ve HPV18 nedeniyle ortaya çıkıyor. Günümüzde ise bu HPV tiplerine karşı geliştirilen, koruyuculuğu yüksek aşılar bulunuyor” dedi.



Kadınların çoğu HPV ile karşılaşıyor

Kadınların yüzde 50 ila 80’inin hayatlarının bir döneminde HPV enfeksiyonu ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Dr. Sevgi Sarı Demir, “Rahim ağzı kanserinin tek nedeni HPV olmamakla beraber, sigara kullanımı ve ilk cinsel ilişki yaşı gibi bazı risk faktörlerinin HPV'ye maruz kalan kadınlarda rahim ağzı kanserinin gelişme ihtimalini artırdığını biliyoruz. Ancak normal çalışan bir bağışıklık sistemi 1218 ay arasında HPV enfeksiyonunu ortadan kaldırıyor. Söz konusu enfeksiyona yakalanmış olmak ya da bu virüsü taşımak mutlaka kanser olunacağı anlamına gelmez” şeklinde konuştu.



Jinekolojik kontroller ihmal edilmemeli

HPV enfeksiyonları arasında yüksek riskli olanların rahim ağzı hücrelerinde kanserojen değişikliklere sebep olabildiğini anlatan Dr. Sevgi Sarı Demir, “Ancak bu süre yaklaşık 1015 yıl kadar sürüyor. Dolayısıyla, kanser teşhisi için ilk bulgu jinekolojik muayene ve takip sırasında yapılan ‘PAP Smear Testi’ sonucunda ortaya çıktığından, ilk cinsel ilişkinin ardından 65 yaşa kadar düzenli yapılacak test ve kontrollerle hastalık erken teşhis edilebilir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü, 913 yaş arası kız çocuklarının HPV için aşılanmasını önermektedir. Bu yaş grubundan sonra ise 45 yaşına kadar aşı yaptıranların da henüz karşılaşmadıkları HPV tiplerinden korunabilirler” dedi.

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