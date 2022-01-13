Adana'daki 'Kene Operasyonu'nda 15 gözaltı

Nuri PİRCan ÇELİK/ ADANA, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün 28 ilde başlattığı 'Kene Operasyonu' kapsamında, Adana'da 'tefecilik' suçu işleyen 15 kişi gözaltına alındı.
Adana´da, 28 ilde düzenlenen 'Kene Operasyonu' kapsamında belirlenen 16 iş yerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 POS cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve borç notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Can ÇELİK
2022-01-13 14:53:45
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