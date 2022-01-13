CHP'li Çelebi, HDP'li Aysel Tuğluk'un tahliyesini istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen 67 Ekim olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk'un tahliye edilmesini istedi.

CHP Adana İl Başkanı Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Aralık 2016’dan beri Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca “demans hastalığı” raporu verilen eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk’un sağlık durumu göz önüne alınarak tahliye edilmesi gerektiğini savundu. Çelebi, “Hasta tutuklular çoğu zaman kaderine terk edilmekte, tedavi edilemez noktalara gelindiği zaman yoğun kamuoyu baskısı olursa fark edilmekte ya da içeride sağlık ve bakım hizmeti olanaklarından mahrum bir şekilde yaşamlarını yitirmektedirler. Birçok tutuklu eski sağlığına yeniden kavuşamayacak bir şekilde zarar görmektedir. Cezaevinde kalamayacağına dair verilen raporlara rağmen tutukluluğu devam eden Aysel Tuğluk sağlığı daha da bozulmadan tahliye edilmeli ve tedavisine uygun yaşam koşullarına kavuşması sağlanmalıdır" dedi.

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