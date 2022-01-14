Ceza yememek için polis ağabeyini aradı Adana’nın Kozan ilçesinde abartılı egzoz ve ön cam filmi denetimi yapan polis ekipleri kurallara uymayan sürücüleri affetmedi Ceza yememek için polis olduğunu iddia ettiği ağabeyini arayan, dakikalarca dil döken genç ne yaptıysa trafik polislerini ikna edemedi

Adana’nın Kozan ilçesinde abartılı egzoz ve ön cam filmi denetimi yapan polis ekipleri kurallara uymayan sürücüleri affetmedi. Sürücüler ne yaptıysa ne söylediyse trafik polisini ceza yazmaması için ikna edemedi.

Turgut Özal Bulvarı’nda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik polisleri ilçede abartılı egzoz ve araç cam filmi denetimi gerçekleştirdi. Denetimde 01 AEP 387 plakalı otomobil sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası uygularken 42 BUZ 90 plakalı otomobilin sürücüsüne egzozunun trafik kurallarına uymaması nedeni ile 1823 TL cezai işlem uyguladı.

Trafik polisi araca binerek yaptığı denetimde araç egzozundan çıkan sesin çevredeki vatandaşları rahatsız edecek düzeyde olduğunu sürücüye göstermesi üzerine sürücü aracı yeni aldığını belirterek, polise ceza yazmaması için dakikalarca dil döktü.

Sürücünün polis olduğunu söylediği ağabeyini telefonla arayıp trafik polisini konuşturma çalışması da ekiplerin telefon görüşmesini reddetmesi üzerine işe yaramadı. Denetimlerde bir aracında bagajından abartılı egzoz çıkması da pes dedirtti.

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