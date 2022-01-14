Gençlerbirliği-Adanaspor maçı Abdülkadir Bitigen'in

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'nin, Adanaspor'u ağırlayacağı mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan GençlerbirliğiAdanaspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Erkan Akbulut yapacak.
Abdülkadir Bitigen, bu sezon TFF 1.Lig de ilk kez düdük çalacak. Bitigen, Gençlerbirliği'nin daha önce 7 maçında düdük çalarken, Adanaspor'un ise 2 müsabakasında görev aldı.
Gençlerbirliği, tecrübeli hakemin yönettiği maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, 16 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Adanaspor da Abdülkadir Bitigen ile yolunun kesiştiği karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bitigen, Adanasporlu futbolculara 7 sarı kart gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.