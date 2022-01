Çukurova Belediyespor Başkanı Esmen: "Bu takım şampiyon olacak"

Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Çukurova Belediyespor'da Kulüp Başkanı Av. Selçuk Esmen, "Bu birliktelik ve beraberlik sayesinde ligin sonunda şampiyon olacağız" dedi.

Selçuk Esmen yaptığı açıklamada, sürecin kendileri için iyi gittiğini belirterek, "Her ne kadar iki mağlubiyet almış olsak da ilk yarıyı 10 galibiyet 1 mağlubiyet ile kapattık. İkinci yarıya da İlbank mağlubiyeti ile başladık. Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik ve 2. mağlubiyeti aldık. Yenebilirdik de ama olmadı. Takımdaki moral motivasyon yerinde .Sezonu ilk 4 içinde bitirip playofflara gideceğiz" şeklinde konuştu.



Öncelikli hedefimiz ilk 4 sırada bitirmek

2 mağlubiyetlerinin ikisinin de İlbank takımına karşı olduğunu hatırlatan Esmen, şöyle devam etti:

"Bu bize avantaj da değil dezavantaj da değil. Lig bitiminde ilk 4 tekrar maç yapacak ve sıfırdan başlanacak. Kaybettiğimiz bir şey yok. Takımlar ligi ilk 4 içinde bitirmek isteyecek. İlk 4 sırada yer alan takımın puanı sıfırlanıp 4 takım kendi arasında maçlar oynayacak ve ilk 2 diğer grubun ilk 2'si ile eşleşerek tekrar maç yapacak. İlbank'a yenildiğimiz iki maçta da 2 sayı ile yenildik. Bu da demek oluyor ki iki takım arasında bir fark yok güç olarak. Yaptığımız küçük hatalar nedeniyle yenildik. Bunlardan ders çıkarıp önümüze bakacağız."



"Soner Başkan her zaman yanımızda"

"Bizim heyecanımızın var oluş sebebi onursal başkanımız Soner Çetin'dir" diyen Esmen şunları kaydetti:

"Bu kulübün var olmasını o çok istedi. O kadar çok heyecanlıydı ki, bunu bize de geçirdi. Verdiği destek olmasaydı bu takım da şuan olmayacaktı. Maçlara sürekli gelir. Deplasmanlarda bile bizi yalnız bırakmaz. İdmanlara destek vermeye gelir. Bir belediye başkanı düşünün ki en az oynayan 14. oyuncusunun bile adını soyadını ezbere biliyor. Oyuna ve takıma bu kadar hakim. Kendisi de lisanslı voleybolcu olduğu için ayrı bir sevgisi var. Hatta geçenlerde Adnan Menderes Spor Salonu'nda eski lisansını bulmuşlar. Onu takdim ettiler. Voleybol geçmişinin de bulunması takım sporlarından da anlaması bizim için büyük avantaj."



"Sultanlar Ligi'ne çıkacağız"

Aldıkları 2 mağlubiyete rağmen şampiyon olacaklarını söyleyen Esmen, "Son aldığımız mağlubiyetten sonra takıma yemek verdik. Hepimiz üzgündük. Oyuncularımıza moral verdik her zaman. Siz yenilseniz de yenseniz de biz her zaman buradayız, yanınızdayız dedik. Bizim hiçbir zaman hedefimiz bu lig olmadı. 1.5 yılda bu duruma gelmek önemli bir başarı. Bizim gibi zirveye oynayan yeni bir takım yok. Hepsi köklü ve eski kulüpler. Biz bu halde rekabet yapıp başarı elde edebiliyorsak büyük bir onurdur zaten. Biz bu ligden Sultanlar Ligi'ne çıkacağız" dedi.



"Şehirde büyük bir birliktelik var"

"Yıllardır bir salon maçında bu kadar kalabalık maçlar izlenmemiştir" diyen Selçuk Esmen sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanın son maçımızda salonda yer yoktu. Şehir bu duruma açken, bu kadar isterken, her ne kadar ismiyle belediye takımı gibi gözükse de bizim doldurduğumuz bir salon değil. Adanasporlusu Adana Demirsporlusu yan yana oturup bizi destekleyebiliyorlar. Rengimiz de şehrimizin iki güzide takımın renkleri turuncu lacivert. Kadın voleybolu ülkemizde çok iyi. Dünyada önemli durumdayız, en iyiyiz. İlk 6'sı Avrupa'ya giden bir lige çıkmak istiyoruz. Eczacıbaşı'nı, Vakıfbank'ı, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi buraya getirmek istiyoruz. Taraftarlarımızın hayranlıkla izledikleri takımları Adana'ya getireceğiz. Valimiz başta olmak üzere tüm protokolü gezerek formalar verdik iyi bir sinerji yakaladık. Kentte ister istemez büyük bir birliktelik yakaladık. Bütün bunları düşündüğümüzde büyük bir işi başardık. Şu an takımda oynayan çoğu arkadaşımız Sultanlar Ligi'nde oynamış oyuncular. Onları ikna etmekte kolay olmadı. Hocamız da Sultanlar Ligi'nden onunda çok büyük etkisi oldu bu oyuncuların gelmesinde. Hırvat Milli Takımının en önemli oyuncusu bizde. Sultanlar Ligi'nde aldıkları paranın daha düşüğüne buraya geldiler. Bu oyuncuları getirirken ikna etmek kolay olmadı ama başardık. Bu birliktelik ve başarıyı devam ettirirsek. Sultanlar Ligi'ne çıkmamak için hiçbir neden yok"

