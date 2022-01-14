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Çaldığı otomobili parçaladı, yakalanınca 'kendi aracım sandım' dedi

DHA

Çaldığı otomobili parçaladı, yakalanınca 'kendi aracım sandım' dedi


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da park halindeki otomobili düz kontak yaparak çalıp parçalayan Ali Doğan (28) ile Erdal Yıldız (32) yakalandı. Şüphelilerden Ali Doğan ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim" dedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 8 Ocak günü akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi´nde meydana geldi. Ali Doğan ile arkadaşı Erdal Yıldız, H.K.´nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi. Kapısı kilitli olmayan araca binen Ali Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdı. İki şüpheli, otomobili alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden H.K.´nin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saatlik görüntü izleyen polsi ekipleri, şüphelilerin Ali Doğan ile Erdal Yıldız olduğunu tespit etti. Polis, Doğan´ın aracı Yıldız´ın barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi. Doğan´ın aynı marka ve model otomobili olduğu, ancak arızalı olduğu için satamadığı tespit edildi.
Ekipler, şüphelilerin saklandığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Ali Doğan ile Erdal Yıldız, takiple yakalandı. Yıldız´ın barakasındaki aramalarda da otomobilden çıkarılan parçalar bulundu. Doğan´ın evinde yapılan aramalarda ise 300 gram esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Doğan ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.
Erdal Yıldız ise ifadesinde, "Ali otomobile binip düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali´nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali´ye çay götürdüm, yardım etmedim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Doğan ile Erdal Yıldız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-01-14 11:30:13

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