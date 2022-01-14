Donmak üzereyken bulunmuştu, 17 gün sonra yaşamını yitirdi

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Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA)ADANA'nın Feke ilçesinde, kayıp olarak aranırken evine 200 metre uzaklıktaki ağacın altında donmak üzereyken bulunan Mehmet Soylu (87), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Feke'nin Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Soylu'dan 27 Aralık 2021'de haber alamayan çocukları, komşularını aradı. Soylu'nun evde olmadığının kesinleştikten sonra Kaymakam Vahit Yılmaz'ın da talimatıyla arama çalışması başlatıldı. Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi.

Sarp araziye sahip mahallede arama çalışması yürüten ekipler, bir gün sonra öğle saatlerinde Mehmet Soylu'yu evine 200 metre uzaklıktaki ağacın altında yatarken buldu. Soğuğa maruz kalan Soylu, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Soylu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Soylu´nun cenazesinin Feke Yeşil Düşmüş Mahallesi´nde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2022-01-14 17:46:05



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