İsmail Çokçalış Adana Demirspor'da

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Adana Demirspor, sağbek İsmail Çokçalış ile anlaştı. Bursaspor ile sözleşmesini fesheden İsmail 3.5 yıllık anlaşmaya imza attı.

2000 doğumlu İsmail'i Süper Lig'den bir çok takım istemişti. Bursaspor formasıyla 32 karşılaşmada görev alan İsmail Çokçalış, 1 gol ve 3 asist yaptı.

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