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Adana Demirspor, Çokcalış ile 3.5 yıllığına anlaştı

DHA

Adana Demirspor, Çokcalış ile 3.5 yıllığına anlaştı


ADANA, (DHA) Adana Demirspor, Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuruldu.
Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız son olarak, Bursaspor forması giyen U 21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" notuyla transferi açıkladı.
DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)
2022-01-14 20:56:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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