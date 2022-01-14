Adana Demirspor, Çokcalış ile 3.5 yıllığına anlaştı

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ADANA, (DHA) Adana Demirspor, Bursaspor'da forma giyen 21 yaşındaki İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuruldu.

Adana Demirspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız son olarak, Bursaspor forması giyen U 21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" notuyla transferi açıkladı.

DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2022-01-14 20:56:07



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