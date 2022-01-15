DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli sınır dışı edilecek

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ saflarında Suriye´nin Deyrizor kentinde faaliyet gösterdiği belirlenen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere 12 Ocak´ta şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Ahmed H. ile oğlu Fadi H., Alef H., İbrahim A., Zahreddin H. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sınır dışı edilmesine karar verildi. Şüpheliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-15 10:22:39



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