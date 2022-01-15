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Yüreğir Belediyesi'nde ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ 2 bin 621 TL’den imzalandı

İHA

Yüreğir Belediyesi'nde ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ 2 bin 621 TL’den imzalandı

Yüreğir Belediyesi ve BEMBİRSEN arasında görüşmeleri tamamlanan ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ en üst limit olan 2 bin 621 TL’den imzalandı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Her zaman çalışanlarımızın haklarını gözeterek elimizden gelen desteğin en iyisini vermeye gayret ediyoruz” dedi.
Yüreğir Belediyesi ile BEMBİRSEN Adana İl Başkanlığı arasında, Yüreğir Belediyesinde görev yapan memurları ilgilendiren ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ 03.11.2021 tarihinde yenilenerek en üst tavan olan 2 bin 621 TL’den imzalandı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile BEMBİRSEN Adana İl Başkanı Yadigar Günel arasında imzalanan sözleşme 01.01.2022 ile 31.12.2023 tarihleri olmak üzere 2 yılı kapsayacak.
İmzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını temenni eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Belediyemizde çalışan her birey, her bir mesai arkadaşım benim için çok kıymetli. Hepsi kurumumuza ayrı değer katıyor, üretiyor, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Biz de belediyemizin kaynaklarını doğru bir şekilde kullanarak tüm çalışanlarımızın haklarını verebilmek adına elimizden gelen desteğin en iyisini sunmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda birlikte mesai yaptığımız memurlarımızın devam eden ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ni yenileyerek en üst limitten imzaladık. Yapılan sözleşmenin hayata geçmesinde büyük emek sarf eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’müze ve BEMBİRSEN Adana İl Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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