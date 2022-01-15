Adana Demirspor taraftarları Ahmet Çalık’ı unutmadı

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Adana Demirspor Yukatel Kayserispor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor evinde Yukatel Kayserispor’u ağırlıyor. Maçın 6. dakikasında mavilacivertli takımın taraftarları trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor’un oyuncusu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Taraftarlar, Çalık anısına sahaya karanfil attı.

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