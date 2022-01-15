Ahmet Çalık, Adana Demirspor maçında kırmızı karanfillerle anıldı

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Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)SPOR Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında oynanan Adana Demirspor Yukatel Kayserispor maçının 6´ncı dakikasında ev sahibi takımın taraftarları, sahaya karanfil atarak geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık´ı andı.

Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Yukatel Kayserispor´u konuk etti. Maçın 6´ncı dakikasında geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık için maç durduruldu. Karşılaşmanın durmasıyla futbolcular alkış tutarken, taraftarlar ise sahaya kırmızı karanfil attı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-01-15 14:02:20



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