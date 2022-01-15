Adana Demirspor - Yukatel Kayserispor: 1-1

Yusuf KANTARLIADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Candaş Elbil
ADANA DEMİRSPOR: MuricTayyip, Semih, Samet, Assombalonga, Sinan, Belhanda (Dk.68 Gökhan), Akintola (Dk.68 Vargas), Tarık(Dk.77 Castro), Yunus(Dk.82 Metehan), Bjarnason
YUKATEL KAYSERİSPOR: LungAttamah, Hosseini, Cardoso (Dk.69 Mane), Mustafa, Gökhan (Dk.62 Emrah), Uğur, Gavranovic (Dk.77 İlhan), Carole (Dk.85 Ramazan), İbrahim(Dk. 87 Kemen), Onur
GOLLER: Dk.26 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk.87 Mane (Yukatel Kayserispor)Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
21´inci dakikada Kayserispor´da Cardoso´nun ortasında Muric topu elinden kaçırdı. Kale alanı önünde Gökhan vurmak istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.
26´ncı dakikada Adana Demirspor´da Samet orta alandan aldığı topu Belhanda´ya gönderdi. Belhanda´nın pasıyla buluşan Assombalonga düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
32´nci dakikada Adana Demirspor´da Sinan´ın ortasında topla buluşan Belhanda, sol çaprazdan ceza sahası içine kadar girdi. Belhanda´nın vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor´un üstünlüğüyle son buldu.
52´nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Kayserispor´da Cardoso´nun ortaladığı topa arka direkte Mustafa hareketlendi. Adana Demirspor savunmasında Samet, kafa vuruşuyla topu kornere gönderdi.
54´üncü dakikada Adana Demirspor´da topu alan Sinan, Assombalonga´ya uzun ara pası gönderdi. Assombalonga, topu kontrol ettikten sonra bekletmeden vurdu ve topu kaleci Lung kurtardı.
59´uncu dakikada Kayserispor´da Carole´nin sol kanattan uzun kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim gelişine vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.
66´ncı dakikada Adana Demirspor´da Akintola topla buluştu. Akintola´nın çaprazdan vuruşunda kaleci Lung gole izin vermedi.
87´nci dakikada Kayserispor´un sağ kanattan gelişen atağında Onur, topu ceza sahası içine ortaladı. Samet´in kafasından seken topu, kale önünde İlhan aldı. İlhan´ın pasıyla buluşan Mane, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma beraberlikle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-01-15 15:39:16
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