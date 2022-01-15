Alper Uludağ, Adana Demirspor'da

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Adana Demirspor, Konyaspor'dan ayrılan defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaştı.

MaviLacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Konyaspor formasını giyen Alper Uludağ ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

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