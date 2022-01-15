Alper Uludağ, Adana Demirspor'da

Konyaspor ile yollarını ayıran Alper Uludağ Adana Demirspor ile anlaştı.

Kayserispor beraberliğinin ardından transferi açıklayan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 31 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı. Alper, daha fazla forma şansı bulabilmek için Konyaspor yönetimine başvurmuş ve kabul edilmişti. MaviLacivertliler sol bek konusun da eksiğini gidermek için Alper ile anlaştı.

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