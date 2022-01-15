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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Beyaz, Saadet Partisi Adana İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

İHA

Ahmet Beyaz, Saadet Partisi Adana İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

Ahmet Beyaz, Saadet Partisi Adana İl Başkanlığına adayı olduğunu açıkladı.
Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda Ahmet Beyaz, partisinin 6.Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Saadet Partisi’nin milli görüşün siyasi alandaki tek temsilcisi olduğunu belirten Beyaz, daha sonra şunları söyledi:
“Bundan yaklaşık bir yıl önce genel merkezimizin takdirleri ile Adana’mızda il başkanlığı değişim sürecine girilmiştir. Bu süreçte genel merkezimiz tarafından atanan Saadet Partisi İl Başkan Adayı kardeşimize tüm teşkilatımız gibi biz de her türlü desteği verdik. Gerek yeni ilk yönetiminin oluşturulması sürecinde gerekse yapılan faaliyetlerde hem fikirlerimizle hem de tüm imkanlarımızla destek olduk. Adana’mızdaki MİLKO kuruluşlarımızda görev alan kardeşlerimizden Saadet Partimizin yeni ilk yönetimine destek olunması için isimler teklif ettik ve bu isimlerin görevlendirilmesinde vesile olduk. Amacımız Adana’mızda teşkilatımızın her ferdini kucaklayan, aktif ve kuşatıcı bir yapının oluşturulmasıydı.”
“Kardeşlik ortamını sağlayacağız”
Milli görüşe yakışır bir kardeşlik ortamının oluşmadığını kaydeden Beyaz, “Bir yıl önce yeni yönetimle yola çıkan bazı kardeşlerimizin de süreç içerisinde bazı nedenlerden dolayı ayrıldıklarına şahit olduk. Gelinen noktada küskünleri ve kırgınlıkları giderip, Mili görüş hareketine yakışır bir kardeşlik ortamının sağlanması için kolları sıvamak, taşın altına elimizi değil gerekirse gövdemizi koymak üzerimizde en büyük görevlerden birisi haline gelmiştir” diye konuştu.

“Kimsenin ayrı kalmaması için aday oluyoruz”
20 Ocak’ta yapılacak kongrede il başkanı adayı olduğunu açıklayan Ahmet Beyaz, “Adana’da hedeflenen kardeşlik ortamını sağlamak için 20 Ocak 2022 tarihinde yapacağımız kongrede il başkanı adayı olduğumu ilan ediyorum. Bu özlenen kardeşlik ortamını oluşturup 40 yıldan beri bu davaya canıyla ve malıyla hizmet etmiş büyüklerimizin küstürülüp dışarıda kalmaması için aday oluyoruz. Biz, bu davaya heyecanıyla ruh veren gençlerimizin teşkilatlarımızdan ayrı kalmaması için aday oluyoruz” dedi.

“Her şey davamız için”
Saadet Partisi’ni iktidara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Beyaz, “Merhum liderimiz Erbakan hocamızın koyduğu, önce ahlak ve maneviyat ilkeleri doğrultusunda muhterem genel başkanımız Temel Karamollaoğlu beyin öncülüğünde partimizi iktidara taşımak için canla, başla çalışacağız. Biz bu davada doyduk, büyüdük ve Allah’ın izniyle de bu davada öleceğiz. Tüm çabamız, gayretimiz, anlaşmazlıklarımız ve ihtilaflarımız da dünyalıklar için değil davamız içindir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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