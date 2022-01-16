Bal kovasından uyuşturucu çıktı

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Adana’da bal kovası içinde 914 gram metanfetamin ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kentin girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ‘Barbara’ ile arama yapıldı. Barbara, otobüsün bagajındaki içerisinde bal bulunan kovaya tepki verdi. İç içe geçirilip yapıştırılan kovaları birbirinden ayıran ekipler, 5 pakette 914 gram metamfetamin ele geçirdi. Balın sahibi Emrullah K. (42), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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