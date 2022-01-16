Su borusundan çıkan kök görenleri şaşırttı

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Adana’nın Kozan ilçesinde su borusundan çıkarılan dut ağacının kökü görenleri şaşkına çevirdi.

İlçeye bağlı Bağözü Mahallesinde bulunan DuraluşağıÇandık mahallelerini besleyen su borusunun içine sızan dut ağacının kökleri yıllar sonra borular tıkanınca fark edildi. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, uzun süren çalışma ile iş makinası aracılığı ile yaklaşık 6 metrelik dut ağacının köklerini su borusundan çıkardı. Borunun içini kaplayan dut ağacı kökleri görenleri şaşırttı.

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