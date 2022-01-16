Bal kovalarının arasındaki uyuşturucuyu 'Barbara' buldu

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Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polis kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpek 'Barbara' ile yapılan aramada, bagajdaki iç içe geçirilmiş bal kovalarının arasından 914 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Kente girişteki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara, otobüsün bagajında içerisinde bal bulunan kovaya tepki verdi. İç içe geçirilip yapıştırılan kovaları birbirinden ayıran ekipler, 5 pakette 914 gram metamfetamin ele geçirdi. Balın sahibi Emrullah K. (42), gözaltına alındı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-16 10:45:28



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