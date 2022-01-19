Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ceyhan ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08. 59'da meydana geldi.

Yerin 6.60 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

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