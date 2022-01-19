Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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ADANA, (DHA)- ADANA´nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Adana´nın Ceyhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.59'da oldu. Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Akif ÖZDEMİR

2022-01-19 09:31:19



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