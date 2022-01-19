Adana'da bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kaçakçılığın önüne geçmek için TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda uygulama başlattı. Polis şüphelendiği bir tırı ve minibüsü durdurup arama yaptığında bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis ayrıca Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesinde bir adrese yaptığı baskında ise 21 paket kaçak cep telefonu, bin 783 kaçak kulaklık, telefon ekranı ve şarj aleti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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