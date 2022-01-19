El ve ayağına kavuşan Hacı'nın mutluluğu Elektrik akımına kapılarak kol ve bacağını kaybeden Hacı Aka, protezlerine kavuştu Hacı Aka: “Artık kimseye ihtiyacım kalmadı” “Çok şükür elim, ayağım oldu”

Adana'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden Hacı Aka'ya protez kol ve bacak takıldı. Hacı, en büyük hayalinin gerçekleştiğini, artık kimseye ihtiyacı kalmadan yemek yiyebileceğini söyledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 24 yaşındaki kepçe operatörü Hacı Aka, 10 Kasım 2020’de motosikletiyle trafoya çarpıktan sonra elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Aka, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 6 ay yoğun bakımda kaldı.

Sol kolu dirsekten, sol bacağı ise dizden kesilmek zorunda kalan Hacı Aka, hastaneden çıktıktan sonra adeta yatağa bağımlı kaldı.

Artık çalışamayan Aka’ya Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, destek oldu. Yurt dışından bir hayırseverle birlikte Okur, Aka için protez kol ve bacak satın aldı.



"Çok mutluyum"

Protez kol ve bacakları takılan Aka’nın mutluluğuysa gözlerinden okundu. Aka, “Elim ve ayağım olduğu için çok mutluyum. Yürüyemiyordum ama çok şükür elim, ayağım oldu artık. Şu an çok mutluyum. Artık kimseye ihtiyacım kalmadı. Kendi başıma yemek yiyip, çay içebileceğim. Herkesten Allah razı olsun. Elim, ayağım olmadan önce oturduğum yerden kalkamıyordum” ifadelerini kullandı.

Ogün Sever Okur ise yardım yaptığı için mutlu olduğunu belirterek, “Yurt dışından bir ağabeyimiz bana Hacı’nın fotoğrafını attı ve yardım etmek istediğini söyledi. Biz de gerekenleri yaptık ve protez kol, bacak ayarladık. Onlar da takıldı. Hacı yatağa bağlı yaşıyordu, kalkamıyordu. Artık inşallah bütün işlerini kendisi görebilecek” diye konuştu.

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