Hastanenin eski tekstil ürünleri hayvanlara yatak oluyor Adana Şehir Hastanesi’nin kullanım ömrü dolmuş tekstil ürünleri, 3 yıldır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’ndaki hayvanların daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için değerlendiriliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kullanım ömrünü tamamlamış çarşaf, pike, yatak örtüsü, yastık kılıfı ve ameliyathane örtülerini 2019’dan bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağışlıyor. Tekstil ürünleri, barınaktaki hayvanların uyudukları ve vakit geçirdikleri yerlere serilerek daha sağlıklı ortamlarda yaşamasına katkıda bulunuyor.

Adana Şehir Hastanesi’nin 2021 Kasım ve Aralık ayında bertaraf edilmesi gereken tekstil ürünleri de Destek ve Kalite Müdür Yardımcısı Figen Özdemir ve Veri Giriş Sorumlusu Tülin Elif Elmas tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü. Barınağa toplam 2.697 adet çarşaf, pike, yatak örtüsü, yastık kılıfı ve ameliyathane örtüsü teslim edildi. Tekstil ürünleri, Figen Özdemir ve Tülin Elif Elmas ile barınak görevlileri tarafından hayvanların yaşadıkları ve yattıkları yerlere serildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Veteriner Hekim Ramazan Özdemir, Adana Şehir Hastanesi’nin getirdikleri eski tekstil ürünlerinin hayvanların sağlığı ve konforu için çok önemli olduğunu söyledi. Düzenli olarak getirilen kumaşların kirlendikçe yenileriyle değiştirildiğini ve hayvanların sağlıklı ortamlarda yaşadığını belirten Özdemir, hastane yönetimine teşekkür etti.

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