Kocaispir: "Başarının sırrı çalışmak" Yüreğir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrenciler için ilçede bulunan okullara yönelik başlattığı seminerlere devam ediyor

Yüreğir Belediyesi’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 11 ve 12. sınıflara yönelik “Yerim Seni YKS, Sınav Kaygısına Son” sloganıyla başlattığı okul seminerleri sürüyor.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen seminerde öğrencilere sürpriz yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gençlerle deneyimlerini paylaştı, başarının sırrının çalışmak olduğunu söyledi.

Yüreğir Belediyesi’nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 11 ve 12. sınıflara yönelik “Yerim Seni YKS, Sınav Kaygısına Son” sloganıyla başlattığı okul seminerleri sürüyor.

Belediyede görevli uzman eğitimciler, her hafta ilçede bulunan farklı bir okulda düzenlenen seminerlerde sınavlara hazırlanan öğrencileri sınav kaygısı ile baş etme yöntemleri hakkında bilgilendiriyor.

Uzman Psikolog Nur Aydoğan ile Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Melisa Küçük, kaygı, sınav kaygısı, yaşanabilecek zihinsel, duygusal, fiziksel, belirtiler, problem çözme becerisi, kaygıyı yönetme, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirme başlıklarında sunum yapıyor.



"Hiçbir şeyi gözünüzde büyütmeyin"

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde verilen seminerde öğrencilere sürpriz yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gençlerin heyecanına ortak oldu. Sahnede deneyimlerini paylaşan ve başarının sırrının çalışmak olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Hiçbir şeyi gözünüzde büyütmeyin. Herkesin belirli alanlarda yetenekleri biraz daha fazladır. Fakat herkes ortalama bir zekaya sahiptir. Bu ne demek? Çalışınca kesin olur demek. Öncelikle “Ben şurada okumak istiyorum” deyin ve onun için ne yapmak gerekiyorsa yapın. İnsana çalışmasından ve çabalamasından başka bir şey yok. Buna emin olun” şeklinde konuştu.

Gençlere kitap okumalarını da tavsiye eden Başkan Kocaispir, “Kitap okumak konuşmanı güzelleştirir, düşünce kapasiteni artırır, kelime hazinen gelişir, hayal dünyan zenginleşir. Özellikle de sınavlarda paragraf sorularını daha kolay çözersiniz” dedi.

Okul Müdürü Levent Büyükyenigün, sürpriz ziyareti ve gençler için düzenlenen seminer nedeniyle Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

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