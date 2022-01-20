Adana’da 232 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir evde yapılan aramada 232 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İmran Mahallesinde ikamet eden E.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisinin alınması üzerine arama yapıldı.

Evde yapılan arama sonucunda; 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, yaklaşık 5 gram sentetik karışımlı olduğu düşünülen tütün, 2 adet ateşbuz içiminde kullanılan aparat, yaklaşık 10 gram kenevir tohumu, boyları yaklaşık 510 cm uzunluğunda 232 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli E.K. ise adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.