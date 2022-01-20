Cezaevinden çıkıp büyükbaş hayvan yüklü kamyoneti çaldı

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Adana’da büyükbaş hayvan yüklü park halindeki kamyoneti çalan şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı mevkisindeki devriye sırasında durumundan şüphelenilen bir kamyoneti takibe aldı. Kamyonet sürücüsü, takip edildiğini anlayınca aracı yol kenarında bırakarak kaçmaya başladı. Aracı çaldığı şüphelenilen şahıs U.K., arazide başlatılan arama çalışmaları sonucunda yakalandı. Kimlik bilgileri kontrol edilen şahsın yoklama kaçağı olduğu, ‘gece vakti yağma ve silahlı yağma suçlarından’ suç kaydının bulunduğu ve şahsın cezaevinden yeni çıktığı bilgilerine ulaşıldı.

Kamyonetin plakasının sorgulanması sonrasında ise aracın çalıntı olarak arandığı, 50 bin TL değerindeki 4 büyükbaş hayvanla birlikte aracının park halindeyken çalındığı ihbarında bulunan H.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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