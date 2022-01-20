Kozan'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca Kozan'a bağlı Yassıcalı Mahallesinde bulunan tarla içerisinde define arama maksatlı izinsiz kazı yapıldığının bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda A.M., T.M., S.K. ve R.K. isimli 4 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazı için kullandıkları, 1 delici kırıcı alet, 1 jeneratör, 2 kürek, 1 kazma, 1 dedektör, 2 metre elektrik kablosu ve çelik halat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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