İnşaatta düşüp boğazına demir saplanan küçük Seçil, yaşam mücadelesini kazandı

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Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde inşaat alanında oynarken düşüp boğazına demir çubuk saplanan 8 yaşındaki Seçil Su Çatal, yaşam mücadelesini kazandı. Hastanedeki tedavisinin ardından Seçil, taburcu edildi.

Olay, 10 Ocak günü saat 17.30 sıralarında Ceyhan ilçesindeki İmranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yanındaki inşaatta oynayan Seçil Su Çatal, dengesini kaybedip düştü. Boğazına demir çubuk giren küçük Seçil ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından de Çatal, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyatla Seçil Su Çatal´ın boğazına saplanan demir çıkartıldı.

5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren küçük Seçil, durumunun iyiye gitmesi üzerine 15 Ocak'ta servise alındı. Seçil, servisteki tedavisinin de tamamlanmasıyla taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Gülşah ÖZGEN

2022-01-20 16:03:28



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