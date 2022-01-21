Adana’da bir TIR’ın dorsesinde bulunan demirleri çalmaya çalışan şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen 3 hırsız park halindeki TIR dorsesinde bulunana demirleri çalmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar hırsızların görünce kovalamaya başladı.

Vatandaşlar ve hırsızlar arasındaki kovalamaca sonunda, 2 kişi kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Bir şüphelide ise vatandaşlara yakalandı. Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay mahalline gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Diğer kaçan 2 hırsızın yakalama çalışmaları devam ediyor.

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