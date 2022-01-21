Tufanbeyli'de kardan sonra dondurucu soğuk başladı Adana’nın ilçesinde aşırı kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düştü

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışından sonra hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düşünce her şey dondu.

Tufanbeyli'de kar yağışının ardından aşırı soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı eksi 19 dereceye kadar düştü. Soğuk havada çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sokak köpekleri de kulübelerine sığınarak soğuk havadan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar aşırı soğuktan dolayı zor günler geçirdiklerini, her şeyin buz tuttuğunu söyledi.

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