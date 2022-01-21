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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrollü üretim sertifikayla taçlandı

İHA

Kontrollü üretim sertifikayla taçlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarladan sofraya güvenilir gıda, temiz çevre ve sağlıklı toplum oluşturma amacıyla yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) Projesinde Adana’da 19 proje paydaşı üreticiye sertifika verildi.
Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen sertifika dağıtım töreninde konuşan Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Dağlı, Yüreğir ilçesinde 350 bin dekar alanda narenciye bulunduğunu belirterek 19 üreticinin dahil olduğu projenin 11 bin dekar alanda yapıldığını ifade etti.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Adana’nın tarım kenti olduğunu belirterek tarımsal ilaç kalıntısı yönünden sıfır kalıntının olduğu ürünlerin gerek dış, gerekse iç piyasaya verilmesinin önemine değindi. Doğan, kalıntılı bir şekilde ihracatı yapılan ürünlerin geri dönmesinin ülke ticaretine balta vurduğunu da sözlerine ekledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yusuf İzzet Işık ise Adana’da 700 bin dekar alanda narenciye üretimi yapıldığını ve EKÜY Projesi’nin ise daha çok narenciye üretim alanlarını kapsadığını ifade etti. Üreticilerin tarımsal ilaçlamada ruhsatsız, merdivenaltı tabir edilen ürünlerden kaçınması gerektiğini kaydeden Işık, Türkiye’nin sorunsuz ihracatının temelinde kalıntısız meyve ve sebze üretimi olduğunu söyledi.
Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler de EKÜY projesinde kalıntı riski bulunan ürünlerde ve bölgelerde entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapılan örnek alanlar oluşturularak bu alanların diğer üreticilere de örnek olması için EKÜY Bayrağı ile işaretlendiğini söyledi. Güler, güvenilir, kalıntısız, kaliteli, iç ve dış pazarın taleplerine uygun ürün elde etmeyi amaçlayan projenin gelecek yıllarda daha fazla üretici ile daha geniş alanlarda sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından EKÜY Projesine 2021 yılında toplam 11 bin dekar narenciye bahçesi ile dahil olan 19 üreticiye sertifikaları ve proje bayrakları İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Efe Güler ve diğer davetliler tarafından verildi.

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