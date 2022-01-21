Klimasını tamir ettiği aileye kurşun yağdırdı



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, tamir ettiği klimadan malzeme çaldığını öne süren İbrahim Koğa (43) ve ailesine tabancayla ateş açan Murat Tuncay (28) yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, "Klimasını tamir edip monte ettim. Parça çalmadım. Çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca kendimi korumak için ateş ettim" diyen Tuncay, tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi´nde oturan İbrahim Koğa, önceki gün evindeki kliması bozulunca tamir için aynı mahalleden 'Dodo' lakabıyla tanınan Murat Tuncay'ı çağırdı. Eve gelen Tuncay'ın tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. İddiaya göre Koğa, evine gittiği Tuncay'ı "Klimamdan malzeme çalmışsın" diyerek darbetti. Olaydan 1 gün sonra Tuncay, kebap yemek için Koğa´nın evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada karşılaştığı Koğa ailesiyle tartışan Tuncay, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, İbrahim Koğa´nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa´nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesi, kanlar içinde yere yığılırken, Murat Tuncay ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ve eşi Hayat Koğa´yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi´ne, Şehmuzcan Koğa´yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürürken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Murat Tuncay'ı evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tuncay, ifadesinde, "Ben klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Tuncay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, İbrahim Koğa´nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-21 11:51:34



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