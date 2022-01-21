Tefeci mağduru, 2 bin lira borç için 14 bin 400 lira ödeyip senedi alamamış



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da faizle borç vererek çek ve senet teminatıyla 47 kişiyi mağdur edip 1 milyon 700 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen Hakkı Ö. (72) ile Mehmet Ö. (46) gözaltına alındı. Hakkı Ö.'nün, 3 yıl önce Mehmet S.´ye 2 bin TL borç verdiği, karşılığında boş senet aldığı tespit edildi. Bugüne kadar 14 bin 400 TL ödeyen Mehmet S.´nin ise senedi geri alamadığı belirtildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte paraya ihtiyacı olan kişilere faizle borç verip, teminat olarak çek ve senet alan, borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 47 kişiyi mağdur ederek 1 milyon 700 bin TL´lik vurgun yapan 2 kişiyi deşifre etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, şafak vakti adreslere yapılan baskında çiftçi Hakkı Ö. ile oto galerici Mehmet Ö.'yü gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 1 milyon 337 bin 250 TL tutarında 22 senet, 4 çek fotokopisi, 80 boş senet ve 5 çek defteri, 21 bin 500 TL, farklı kişilere ait tapu belgesi ve araç satış sözleşmeleriyle alacak notlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

1 KİŞİYE TUTUKLAMA

Emniyete götürülen şüphelilerden Hakkı Ö.'nün, 3 yıl önce Mehmet S.´ye 2 bin lira borç verdiği ve karşılığında boş senet aldığı belirlendi. Mehmet S.´nin bu zamana kadar 14 bin 400 TL ödediği ancak senedi geri alamadığı belirtildi. Ayrıca Hakkı Ö.´nün, evinden çıkan senetlerle ilgili, "Faiz karşılığı para vermiyorum. Senetleri, borç karşılığı teminat olarak aldım" dediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hakkı Ö. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-01-21 11:55:41



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